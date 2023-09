Die Handballer genießen jetzt die Gipfelaussicht Mettmann-Sport möchte als Spitzenreiter in die Pause gehen

Mettmann-Sport – TV Oppum. Nach einem etwas holprigen Start legten die ME-Sport-Handballer in der Oberliga eine Serie von vier Siegen in Folge hin. Als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage, stehen die Mettmanner folgerichtig auf dem ersten Tabellenplatz. Die Gipfelaussicht möchste Andre Loschinski auch in der kurzen Herbstferienpause genießen. „Wir gucken nicht auf die Tabelle, sie ist noch wenig aussagekräftig“, meinte der Mettmanner Trainer noch vor einer Woche.