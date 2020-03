Handball : Mettmann-Sport meldet sich zurück

Moritz Peter Hebel (rechts) zog im Mettmanner Spiel die Fäden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Mannschaft von Jürgen Tiedermann liefert dem Favoriten DJK Adler Königshof im Herrenhaus eine intensive Partie und festigt mit dem Heimsieg sieben Spieltage vor dem Saisonende den achten Platz in der Handball-Oberliga.

Mettmann-Sport – DJK Adler Königshof 34:31 (16:15). Wichtige Punkte gegen den Abstieg forderten die Verantwortlichen von den ME-Sport-Handballern vor der Partie gegen die Adler. „Zu was die Mannschaft in der Lage ist, wenn der Kader komplett ist“, staunten die Zuschauer in der Sporthalle Herrenhaus. Das Team von Jürgen Tiedermann gewann eine intensive und torreiche Oberliga-Begegnung und wird mit dem Abstieg bis zum Saisonende nichts mehr zu tun haben.

Dabei starteten die Hausherren stark. Drei Tore von Paul d’Avoine sowie zwei Treffer des abermals gut aufgelegten Lucas Klein sorgten nach sechs Minuten für eine 5:1‑Führung der Gastgeber. Diesen Vorsprung hielten die Mettmanner bis zum 9:5 (13.), ehe sich der erste Kräfteverschleiß bemerkbar machte. Jonathan Steinkuhl egalisierte zum 11:11 (20.). In der Folgezeit gaben die Mettmanner weiter den Takt an, ohne sich entscheidend absetzen zu können. Wie im Hinspiel stellte neben Sebastian Bartmann auch Elias Eiker die Defensive von ME-Sport vor schwere Aufgaben – so glich Eiker zum 15:15 (29.) aus. Ein schöner Treffer von Christopher Königs bescherte den Gastgebern die knappe 16:15-Pausenführung.

So spielten sie ME-Sport: Hüttel, Hackmann – Maesch, Mandlik (2), Horn (4/2), Falkenberg (3), Wittenberg, Königs (5), Hebel (4), d’Avoine (4/1), Klein (9), Fuhrmann (3). Nächster Gegner: HSG Hiesfeld/Aldenrade.

„Der Tabellenvierte hat uns alles abverlangt. Anders als in den bisherigen Spielen waren wir aber in der Lage, personell und konditionell nachzulegen“, erklärte Tiedermann. Der Mettmanner Trainer sah, wie seine Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit den besseren Start erwischte. Lucas Klein erhöhte auf 21:17 (36.), ehe sich eine erneute Schwächephase der Mettmanner zeigte. Lars Auth mit einem Doppelpack sowie Bartmann mit einem seiner insgesamt neun Tore zum 21:21 (39.) gestalteten die Partie erneut offen.