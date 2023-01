Frauen-Handball – Verbandsliga ME-Sport macht es am Ende noch einmal spannend

HC Wermelskirchen – Mettmann-Sport (Frauen) 20:21 (11:10). Direkt im ersten Spiel des Jahres feierten die ME-Sport-Handballerinnen einen Auswärtssieg. Dabei mussten die Mettmannerinnen beim knappen Erfolg in Wermelskirchen lange zittern. Die Gäste kamen gut in die Partie, führten nach fünf Minuten 4:1 und lagen nach einer Viertelstunde mit 7:3 in Front. Eine anschließende Schwächephasen nutzten die Gastgeberinnen, um zum 8:8 (23.) auszugleichen. Die erneute Führung durch Svenja Trunk egalisierte der HCW und ging dann selbst mit der Halbzeitsirene das erste Mal in der Partie mit 11:10 in Führung.