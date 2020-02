Handball : Mettmann-Sport leckt noch immer die Derby-Wunden

Nach der Abfuhr im Duell gegen die Unitas sind die Mettmanner in Aufderhöhe gefordert. Wieder im Tor steht Kenneth Hubicki.

TSV Aufderhöhe – Mettmann-Sport. Nach der herben Derby-Niederlage vor eigenem Publikum gegen die DJK Unitas Haan herrschte bei Mettmann-Sport ordentlich Katerstimmung. „Das Ergebnis und diese Pleite tragen wir schon die ganze Woche mit uns herum“, gibt Co-Trainer Andre Loschinski einen Einblick in die Gefühlswelt der Oberliga-Handballer. Auch Torwart Kenneth Hubicki hätte sich sein Come­back schöner vorstellen können. Aufgrund eines Muskelfaserrisses musste der Keeper lange Zeit zusehen. Gegen die Unitas wurde er in der zwölften Minute eingewechselt und machte seine Sache trotz der 41 Gegentore gut.

„Es waren sechs lange Monate für mich, in denen ich der Mannschaft nur zusehen konnte. Jetzt freue ich mich, wieder zwischen den Pfosten zu stehen und den Jungs zu helfen“, sagt Hubicki. Der 20-jährige fand spät zum Handball, machte dann aber sehr schnell eine erstaunliche Karriere. Mit 14 Jahren begann er in der C-Jugend von Mettmann-Sport, ehe er über den ART Düsseldorf in die A-Jugend zum BHC Solingen wechselte. Seit drei Jahren trägt er das Trikot von Mettmann-Sport und hat mit seinem Team Ambitionen: „Unser Ziel ist es, mittelfristig in den oberen Tabellenregionen mitzuspielen, um vielleicht auch mit ME-Sport einen Aufstieg zu feiern.“ Gefeiert haben die Mettmanner trotz der Derbyniederlage. „Wir trafen uns am Sonntag und haben zusammen den Super Bowl geguckt“, sagt Hubicki und genießt den mannschaftlichen Zusammenhalt im Team: „Die Niederlage müssen wir abhaken und nach vorne sehen. Dass wir nicht gut waren, wissen wir.“