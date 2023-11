Die Handballerinnen sind auf dem Sprung nach oben Mettmann-Sport kann Boden gut machen

Wermelskirchener TV – Mettmann-Sport (Frauen). Mit jeweils sechs Pluspunkten teilen sich die ME‑Sport-Handballerinnen und der Wermelskirchener TV den zehnten Tabellenplatz in der Verbandsliga. Der Sieger dieser Begegnung macht einige Plätze gut und stellt den Anschluss an das Mittelfeld her. „Das ist unser Ziel. Wir wollen natürlich wieder punkten“, gibt Roberto Corchia die Marschroute für seine Mannschaft klar vor. Der ME-Sport-Trainer sagt: „In den letzten Jahren waren es immer sehr enge und kraftaufreibende Spiele. Davon gehe ich auch jetzt wieder aus.“