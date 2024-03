Handball-Oberliga Mettmann-Sport kann Unitas Haan nicht aufhalten

DJK Unitas Haan – Mettmann-Sport 34:23 (15:14). Die Oberliga-Begegnung bot alle Zutaten, die ein attraktives Derby mit sich bringt. So waren bereits weit vor dem Anpfiff alle Parkplätze an der Halle an der Adlerstraße belegt – gut 400 Handball-Fans wollten sich die Partie des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten nicht entgehen lassen. Schon beim Aufwärmen spürten die Spieler daher die besondere Atmosphäre und den Reiz des Lokalduells. Die Wertschätzung für den Kontrahenten und der gegenseitige Respekt beider Mannschaften zeigte sich dann kurz vor dem Anpfiff bei der Begrüßung auf dem Feld.