Handball : Mettmann-Sport: Jetzt hat die Heimweste einen Fleck

Ausgerechnet beim ersten Heimspiel dieser Saison in der Herrenhaus-Halle kassiert das Team von Kim Spiecker eine deutliche Niederlage.

Mettmann-Sport – Niederbergischer HC 13:20 (6:11). (lafa) Nach dem tollen Auswärtserfolg in der Vorwoche haben die ME-Sport-Handballerinnen nun ihre zuletzt blüteweise Heimweste befleckt. Im Nachbarschaftsduell gegen den Niederbergischen HC unterlagen die Handballerinnen von Mettmann-Sport überraschend. Dabei waren die Gastgeberinnen, die das erste Mal in der neuen Saison in der gewohnten Sporthalle Herrenhaus ein Heimspiel austrugen, besonders zu Beginn der Partie kaum wiederzuerkennen. Die Velberterinnen schienen sehr gut auf das Spiel von ME-Sport eingestellt. Dazu hatte das Team von Harald Milde mit Christine Gloger eine stark aufspielende Torhüterin.