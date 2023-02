Handball-Oberliga Mettmann-Sport holt glanzlosen Sieg gegen TuS Lintorf

Mettmann-Sport – TuS Lintorf 28:23 (14:12). Viel hatten sich die Handballer von ME-Sport für das zweite Derby in Folge vorgenommen. Nach der guten Leistung, aber verdienten Niederlage gegen Spitzenreiter DJK Unitas Haan wollten die Hausherren gegen den TuS Lintorf wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Zwar behiellt die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski gegen den Oberliga-Vorletzten die Oberhand und gewann deutlich, zufrieden waren die Gastgeber mit ihrem Auftritt jedoch nur bedingt. „Es war eine zähe Partie, in der wir uns im Angriff immer wieder schwer getan haben“, sagte Loschinski, der sich mit seinem Team für die Partie andere Ziele gesetzt hatte: „Insgesamt freuen wir uns über den Sieg und die zwei Punkte, spielerisch haben wir sicherlich nicht unsere beste Leistung abgerufen.“