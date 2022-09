Handball-Oberliga : Mettmann-Sport hat Lust auf den Spitzenreiter Unitas Haan

Paul d´Avoine (am Ball) trifft auf seinen Brunder Philippe. Foto: Achim Blazy (abz)

Das Derby bei der Unitas Haan am Samstagabend in der Halle an der Adlerstraße ist zugleich das Top-Spiel der Oberliga an diesem Wochenende. Der Ausgang ist vollkommen offen, denn beide Teams sind in guter Form.