Frauen-Handball : Mettmann-Sport unterstreicht seine Heimstärke

Die Mannschaft von Kim Spiecker feiert im heimischen Herrenhaus in der zweiten Verbandsliga-Begegnung den ersten Sieg der Saison 2021/22.

Vor der Saison wurde die Defensive als Achillesferse des Mettmanner Spiels ausgemacht. Ohne gelernte Torhüterin sah Spiecker ihr Team gerade in der Abwehr den Kontrahenten unterlegen. 19 Gegentreffer gegen Neuss und vor eigenem Publikum nur 20 Gegentore gegen Heißen lassen einen ganz anderen Eindruck entstehen. „Die Mädels arbeiten sehr gut und Ciara Perchthaler macht einen super Job zwischen den Pfosten“, nennt Spiecker die Gründe für die Erfolge bei der Defensivarbeit. Nur sechs Mal musste die gelernte Linksaußen Perchthaler bis zur 28. Minute hinter sich greifen. „Es passte im ersten Durchgang einfach alles“, freute sich Spiecker über den Auftritt ihrer Mannschaft. Die Gastgeberinnen sorgten für den nötigen Druck auf die Abwehr der Heißenerinnen, brachten ihre Rückraumspieler immer wieder gut in Position und wenn sich die Räume in der Nahwurfzone öffneten, fanden die Pässe die gut aufgelegten Kreisläuferinnnen.