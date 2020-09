Handball : Frauen-Team von ME-Sport steht sich selbst im Weg

Die Mannschaft um Spielertrainerin Kim Spiecker bleibt der Devise der vergangenen Jahre treu: Nach einem Heimsieg verliert sie anschließend auswärts.

TV Ratingen – Mettmann-Sport (Frauen) 22:15 (10:11). Die ME-Sport-Handballerinnen führen auch in dieser Saison eine besondere Tradition fort. Auf einen Heimsieg folgt beim Spiel in der Fremde eine Niederlage. Das konnte man in den letzten Jahren beobachten und auch die neue Spielertrainerin Kim Spiecker scheint sich damit bisher anfreunden zu müssen. Aufgrund einer viel zu harmlosen Angriffsleistung im zweiten Durchgang mussten sich die Mettmannerinnen beim TV Ratingen geschlagen geben.