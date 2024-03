Frauen-Handball – Verbandsliga Mettmannerinnen holen fünften Saisonsieg

ASV Süchteln – Mettmann-Sport (Frauen) 22:25 (12:11). Einen ganz wichtigen Auswärtserfolg feierten die Handballerinnen von ME-Sport. Die Mannschaft von Roberto Corchia gewann trotz Anlaufschwierigkeiten nach einer starken kämpferischen Leistung verdient. Svenja Trunk brachte Mettmann per Siebenmeter mit 1:0 (1.) in Führung. Dann aber übernahmen die Gastgeberinnen mit 4:1 (7.) das Kommando. Die überragende ASV-Werferin Marina Busch stellte auf 10:5 (15.). „Es dauerte 17 Minuten, bis wir uns gesammelt und dann Tor um Tor aufgeholt haben“, freute sich Corchia mit seiner Mannschaft über den Anschlusstreffer durch Jana Bärz zum 11:12. Nach der Pause glich Bärz auch zum 17:17 (42.) aus. Lena Maurer legte zur 18:17-Führung (43.) nach und dann brachte Bärz ME-Sport erneut mit 19:18 (45.) in Front.