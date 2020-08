Walking Football : Fußball spielen geht auch langsam

Ralf Laserich (am Ball) führt bei ME-Sport in die neue Sportart Walking Football ein. Foto: Achim Blazy (abz)

METTMANN Walking Football ist für jene Menschen geeignet, die nicht mehr ganz so schnell auf den Beinen unterwegs sind – oder einfach etwas gemächlicher Sport treiben wollen. Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund.

Mettmann-Sport, mit seinen rund 4500 Mitgliedern, entwickelt sich immer mehr zu einem Verein, der seinen Schwerpunkt im Breitensport sieht. Da passt es, dass mit Walking Football eine weitere typische Breitensportart ins Programm aufgenommen wurde. So trafen sich zur ersten Trainingseinheit in dieser Woche junge und ältere Sportbegeisterte, die sich auf dem Kunstrasenplatz am Heinrich-Heine-Gymnasium in der in Deutschland doch recht unbekannten Sportart versuchten.

Walking Football ist eine Art Fußball, hat aber mit der Sportart Nummer eins in Deutschland nur in Ansätzen etwas zu tun. Was den eigentlichen Fußball so beliebt macht wie herrliche Dribblings, spannende Zweikämpfe, Kopfballduelle im Strafraum und packende Torszenen, sind beim Walking Football nicht unbedingt gefragt. Da geht es eher gemächlich zu und ist daher eher für die ältere Generation, aber auch für Behinderte ein schöner Ausgleichssport.

Info Besondere Regeln für gehende Fußballer ME-Sport-Trainer Ralf Laserich nennt einige Bestimmungen aus dem Regelwerk. Spieler So dürfen sich die Akteure während einer Begegnung nur gehend fortbewegen. Laufen ist strikt untersagt. Es darf nicht gegrätscht werden, es gibt kein Tackling. Der Ball darf nur auf Hüfthöhe gespielt werden, daher sind hohe Flanken nicht zugelassen. Ein Fuß des Spielers muss immer auf dem Boden sein. Maße Die Tore sind nur dreimal ein Meter breit und es gibt keinen festen Torhüter. Gekickt wird auf einem kleinen Spielfeld mit den Maßen 42 mal 21 Meter. Mannschaft Zu einem Team gehören sechs Fußballer. Spieldauer Eine Partie geht über vier mal zehn Minuten.

„Es ist ein altersgerechtes und gesundheitsförderliches Spiel, das sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut“, erläutert Ralf Laserich. Er leitet die Trainingseinheit und ist mit dem Auftakt sehr zufrieden. „Ich finde es toll, dass wir heute schon genügend Spieler zur Verfügung haben, um eine Trainingspartie austragen zu können. Ziel ist es, mittelfristig eine Mannschaft aufzubauen, die Freundschaftsspiele gegen auswärtige Vereine austragen kann und auch an Turnieren teilnimmt.“

Eigentlich ist Ralf Laserich Fußball-Jugendleiter von ME-Sport und trainiert selbst eine Jugendmannschaft. Früher war er auch aktiver Fußballer in einem Verein. Er betont, dass Walking Football offiziell zum Breitensportprogramm des Westdeutschen Fußballverbandes gehört und nach festen Regeln ausgetragen wird.