Handball : Mettmann-Sport freut sich auf die Heimpremiere

Lucas Klein (am Ball) will gegen Königshof alles in die Waagschale werfen. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Blazy, Achim (abz)

Ob für die Partie am Samstag in der Herrenhaus-Halle Zuschauer zugelassen sind, gibt der Verein kurzfristig auf seiner Homepage bekannt.

Viele Negativnachrichten mussten die Mettmanner Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Monaten verdauen. Dass die Sporthalle Herrenhaus am Dienstag nicht zum gewohnten Mannschaftstraining zur Verfügung stand, nahm Tiedermann dagegen fast schon mit Humor. „Es gibt ja auch sehr gute Nachrichten“, sagt er. Denn die Stadt Mettmann hat grünes Licht gegeben. Neben einer Testphase der Haftmittelnutzung beim Training kann die Partie gegen Königshof am Samstag um 17.30 Uhr im heimischen Herrenhaus ausgetragen werden. „Das Hygienekonzept wurde genehmigt. Die Partie am Samstag soll als Testlauf für die aktuelle Saison gesehen werden“, freut sich Tiedermann, endlich wieder in der gewohnten Umgebung auf Punktejagd zu gehen. Inwiefern Zuschauer zugelassen werden, wollen die Verantwortlichen kurzfristig auf der Vereinshomepage bekannt geben.