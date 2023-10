Der HSV Langenfeld ist ein Gegner auf Augenhöhe ME-Sport-Frauen wollen sich in der Verbandsliga absetzen

SG Langenfeld – Mettmann-Sport (Frauen). Die Handballerinnen von ME-Sport treten am Sonntag das dritte Mal in dieser Saison in der Fremde an. Während die Trauben bei den Favoriten-Teams des Bergischen HC II und dem TV Ratingen sehr hoch hingen und die Mettmannerinnen beide Partien knapp verloren, agieren sie mit dem nächsten Gegner auf Augenhöhe. Bei der SG Langenfeld will das Team von Trainer Roberto Corchia die ersten Auswärtspunkte einfahren und sich allmählich aus dem Verbandsliga-Keller herausarbeiten. Dabei treffen die Mettmannerinnen auf einen selbstbewussten Gegner.