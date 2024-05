Roberto Corchia kennt die richtige Taktik ME-Sport-Frauen wollen Rang neun behalten

WMTV Solingen - Mettmann-Sport (Frauen). Bereits am Freitag endet die Saison für die ME-Sport-Handballerinnen. Um 19.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Roberto Corchia in der Sporthalle Heiligenstock auf den WMTV Solingen. Die Mettmannerinnen baten um ein Vorziehen der Partie, da sie am Samstag keine Mannschaft zusammenbekommen hätten. „An dieser Stelle vielen Dank an den WMTV für die unproblematische Verlegung“, freut sich Corchia über die kollegiale Zusammenarbeit.