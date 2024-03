Frauen-Handball – Verbandsliga Mettmann-Sport macht zwei Plätze gut

Mettmann-Sport – SG Langenfeld (Frauen) 26:22 (12:14). Die Handballerinnen von ME-Sport feierten in der Verbandsliga ihren sechsten Saisonsieg. Zwar leistete sich die Mannschaft von Trainer Roberto Corchia eine Schwächephase kurz vor der Halbzeitpause, eine überzeugende kämpferische Leistung nach dem Seitenwechsel ließ sie aber einen insgesamt sehr souveränen Sieg einfahren. „Sicherlich war es kein überragendes Spiel, wir haben aber erneut Kampfgeist gezeigt und uns in keiner Phase der Partie aufgegeben“, freute sich Corchia über die deutliche Verbesserung in der Tabelle. Sein Team steht nun auf Rang neun.