Handball : ME-Sport ringt die TBW-Zweite nieder

Melina Otte (rechts) aus dem Wülfrather Drittliga-Kader versucht, den Angriff der Mettmannerin Jana Bärz (Mitte) zu unterbinden. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Wülfrather Handballerinnen treten im Verbandsliga-Derby erneut mit Verstärkung aus dem Drittliga-Kader an. Dank einer starken Defensivleistung und Torhüterin Nicole Stang behalten die Mettmannerinnen aber die Oberhand.

Mettmann-Sport – TB Wülfrath II

23:18 (11:10). Die Handballerinnen von ME-Sport gewannen das über weite Strecken sehr spannende und ebenso faire Nachbarschaftsduell gegen die Zweitvertretung des TB Wülfrath. Mit dem Sieg behält die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker auch in der zweiten Begegnung vor eigenem Publikum – diesmal kurzfristig in der Halle des Heinrich-Heine-Gymnasiums – beide Punkte in der Kreisstadt.

Wie in der Vorwoche beim Erfolg über den WMTV Solingen liefen auch in Mettmann gleich drei Spielerinnen aus dem Drittliga-Kader des TBW auf. In den ersten 15 Minuten (6:5) waren es bei den Gästen besonders Kristin Meyer und Melina Otte, die im Angriff Akzente setzten. Ein Hattrick von Meike Bauer brachte die Wülfratherinnen mit 8:6 in Führung, ehe Kim Spiecker mit einem Doppelpack und ihren einzigen beiden Toren in dieser Partie egalisierte. Mit einer knappen 11:10-Führung für die Gastgeberinnen wechselten die Mannschaften die Seiten.

So spielten sie ME-Sport: Stang – L. Schulze, Bärz (1), Trunk (3/3), Maurer (4), Wiedemann (5/2), Herrmann, Buchholz, Jeroschewski (1), Heffels (6), Tiedermann (1), A. Schulze, Wittig, Spiecker (2). TBW: Peuker, Haase – N. Hogrefe, Gindorf (2), Wilms (3), Wagener, Meyer (3), Bierwolf, Otte (3), Bauer (4/2), Schmidt, R. Hogrefe, Buiting (1), Raven (2).

„Für einen Trainer ist so ein Spiel eine ganz schöne Achterbahnfahrt“, gab TBW-Trainer Peter Stefes nach dem Abpfiff einen Einblick in seine Gefühlswelt. „Meine Mannschaft stand sehr gut in der Abwehr. Leider haben wir es verpasst, aus der starken Defensive schnelle Gegenstöße zu laufen“, analysierte er. Diese gelangen den Mettmannerinnen nach dem Wiederanpfiff deutlich besser. Mitte des zweiten Durchgangs war das auch im Ergebnis sichtbar (17:14). Besonders über die erste und zweite Welle kamen die ME-Sport-Handballerinnen immer wieder zu einfachen Durchbrüchen und Toren.

Neben der ebenfalls starken Defensivleistung stach die junge Michelle Stang im Tor von ME-Sport heraus. Zeigte sie in der Vorwoche noch leichte Unsicherheiten, brachte sie die Wülfrather Werferinnen mit ihren Paraden zur Verzweiflung. „Vielleicht waren es 25 Prozent unserer Würfe, die wir im Tor unterbringen konnten“, trauerte Stefes den vielen vergebenen Chancen hinterher. Zehn Minuten vor dem Ende nahm der Gäste-Trainer seine letzte Auszeit, um sein Team neu einzustellen. Ein anschließender Doppelpack von Lena Wiedemann, die damit auf 22:16 erhöhte, brachte jedoch eine frühzeitige Entscheidung zu Gunsten von ME-Sport.