Trotz Niederlage einstelliger Verbandsliga-Platz ME-Sport-Frauen beenden die Saison auf Rang neun

WMTV Solingen – Mettmann-Sport (Frauen) 35:32 (17:15). (lafa) Die ME-Sport-Handballerinnen verloren am letzten Spieltag und beendeten die Saison auf dem neunten Tabellenplatz. In Solingen lieferten sich die Mettmannerinnen mit den Gastgebern ein Offensivspektakel, bei dem sie den besseren Start erwischten. Schnell lag die Mannschaft von Trainer Roberto Corchia mit 3:1 in Führung, hatte dann aber zunächst das Nachsehen, ehe Madlen Schirner mit einem Doppelpack ihre Farben mit 11:10 (22.) erneut in Führung brachte. „Es waren unsere eigenen Fehler, die den Gegner stark gemacht haben“, ärgerte sich Corchia über die vergebenen Möglichkeiten, die Führung deutlicher auszubauen.