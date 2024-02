Handball-Oberliga Formkurve von Mettmann-Sport steigt wieder an

Mettmann-Sport – Neusser HV. Nach zwei Niederlagen zum Start in das neue Jahr gewann ME-Sport vor der Karnevalspause deutlich beim TSV Kaldenkirchen und knüpft wieder an die starken Auftritte der Hinrunde an. Im Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr, Herrenhaus) scheint der nächste Sieg nur eine Formsache, denn gegen Oberliga-Schlusslicht Neusser HV sind die Gastgeber klarer Favorit. Auch für Andre Loschinski ist die Zielvorgabe klar. „Wir sind auf dem zweiten Tabellenplatz, haben ein Heimspiel und da ist es natürlich unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen“, sagt der ME-Sport-Trainer. Einen „Spaziergang“ erwartet Loschinski allerdings nicht: „Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit.“