Die Oberliga-Handballer bestätigen ihre Ambitionen ME-Sport fegt Königshofer Adler aus der eigenen Halle

DJK Adler Königshof – Mettmann-Sport 26:40 (13:17). Mit dem Kantersieg untermauerte ME-Sport die eigenen Ansprüche. Von der ersten Minute an agierte die Mettmanner Abwehr herausragend. Mit einer etwas offensiveren Variante und Felix Munkel gegen Top-Torjäger Tim Legemann engten die Oberliga-Handballer von Beginn an die Kreise des Königshofer Rückraumlinken ein. Dazu verteidigten Niko Merten und Lucas Klein im Innenblock sehr aktiv, ließen kaum Räume zu und zeigten im Zusammenspiel mit Keeper Matthias Jakubiak eine starke Vorstellung. „Anders als in den ersten beiden Partien waren wir besonders in der Defensive von der ersten Sekunde an voll da“, lobte Andre Loschinski. Der ME‑Sport-Trainer stellte fest: „Außer gegen Legemann sind wir defensiv kompakt geblieben und haben das sehr diszipliniert heruntergespielt.“