Handball-Oberliga ME-Sport fährt in Wuppertal den geplanten Pflichtsieg ein

LTV Wuppertal – Mettmann-Sport 27:31 (12:15). Eine Halbzeit taten sich die ME-Sport-Handballer schwer. Am Ende wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle beim LTV Wuppertal gerecht und fuhren einen ungefährdeten Pflichtsieg ein. Dabei überraschten die Mettmanner mit einem taktischen Mittel von Beginn an. Vom ersten Angriff an ordnete Andre Loschinski eine Manndeckung gegen LTV-Torjäger Lukas Franzen an, um den wurfgewaltigen Halblinken aus dem Spiel zu nehmen. „Damit hatten sie eine starke Waffe weniger“, sagte der ME-Sport-Trainer, dessen Mannschaft zwar gut in die Partie kam, aber nicht direkt in ihr gewohnt gutes Tempospiel fand. „Die zweiwöchige Spielpause steckte noch in den Knochen. Daher hatten wir ein paar Anlaufschwierigkeiten“, stellte er fest.