Handball : Mettmann-Sport erwartet Schwerstarbeit für die Abwehr

Die Mettmanner Oberliga-Handballer treten in Oppum dezimiert an. Auch Abwehrchef Tim Wittenberg ist angeschlagen, sein Einsatz daher fraglich.

TV Oppum – Mettmann-Sport. Im dritten Saisonspiel stehen die Handballer von ME-Sport bereits unter Druck. Nach zwei vermeidbaren Niederlagen muss das Team von Trainer Jürgen Tiedermann in Krefeld am Sonntag (13.45 Uhr, Halle Scharfstraße) doppelt punkten, um sich nicht frühzeitig in der unteren Tabellenregion festzusetzen und den Anschluss an das Mittelfeld vorerst zu verlieren. Aktuell belegen die Mettmanner mit dem Nachbarn Unitas Haan, der ein Spiel mehr bestritt, mit null Punkten den letzten Platz in der Oberliga.