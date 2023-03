Handball-Oberliga ME-Sport erwartet Schlusslicht Angermund im Herrenhaus

Mettmann-Sport – TV Angermund. Die vermeintlich einfachste Partie in dieser Saison steht den ME-Sport-Handballern am heutigen Samstag um 17.30 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus bevor. Zu Gast ist diesmal der TV Angermund, der bereits sieben Spieltage vor dem Ende der laufenden Oberliga-Saison als Absteiger in die Verbandsliga gehandelt werden muss. Zwar besteht für den TVA noch eine rechnerische Chance, die Klasse im Endspurt zu halten, daran glauben mag aber niemand mehr. Ohne Punkte stehen die Angermunder abgeschlagen am Tabellenende und kassierten in den meisten der bisher gespielten Begegnungen deutliche Niederlagen. Da verwundert es nicht, dass die TVA-Handballer die schwächste Abwehr und die harmloseste Offensive der Liga stellen.