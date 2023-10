Handball, Oberliga Duell unter Brüdern und Nachbarn

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan, Sa. 17 Uhr, Herrenhaus. Für die Handball-Region wird am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle Herrenhaus eine ganz besondere Partie angepfiffen. Traditionell ist das Nachbarschaftsduell zwischen Mettmann-Sport und der DJK Unitas Haan ein sehr emotionales und spannendes. Als „sehr prestigeträchtig“ beschreibt es ME-Sport-Trainer Andre Loschinski, der auch als Spieler selbst viele Duelle dieser Art erlebte. Beide Teams zeigen sich in den Derbys besonders motiviert und ehrgeizig. Auch für die Brüder Paul und Phillippe d’Avoine ist es immer ein besonderes Ereignis. Während Paul das Trikot der Hausherren trägt, geht Phillippe für die Unitas auf Torejagd.