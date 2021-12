Handball : Das Oberliga-Derby hat seine eigenen Gesetze

Dominik Jung (am Ball) läuft nicht mehr für ME-Sport auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Überraschung: Vor der Saison als Geheimfavorit gehandelt, steckt Mettmann-Sport im Abstiegskampf. „Underdog“ Unitas dagegen mischt oben mit.

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan. Am Samstag (17.30 Uhr) steigt in der Halle Herrenhaus das Oberliga-Derby zwischen ME-Sport und der Unitas. Die Vorzeichen vor diesem brisanten Nachbarschaftsduell könnten unterschiedlicher nicht sein. Vor der Saison wurden die Mettmanner Handballer hinter den beiden Top-Favoriten Bergischer HC II und Borussia Mönchengladbach als Geheimfavorit gehandelt. Besonders hochkarätige Neuzugänge wie der drittliga-erfahrene Dominik Jung von der SG Langenfeld ließen aufhorchen.

Dominik Jung spielt bei der Handballmannschaft der Polizei. Sein dortiger Trainer ist Ingo Stary, der auch in Menden als Coach arbeitet. Da das Drittligateam gerade auf der rechten Seite personelle Sorgen hat, kam der Transfer zustande. Für ME-Sport machte der Linkshänder aufgrund seiner beruflichen Einschränkungen allerdings nur drei Pflichtspiele.

Einen ganz anderen Verlauf nahm die aktuelle Meisterschaftsrunde für die DJK Unitas Haan. Als Abstiegskandidat gehandelt, zeigen die Gäste bisher überragende Leistungen. Mit fünf Siegen und nur zwei Niederlagen gegen die beiden Top-Teams stehen die Haaner auf dem dritten Platz. Dass in dieser Liga allerdings nahezu alles möglich ist, zeigt die enge Tabellensituation und das große Mittelfeld. Nur fünf Punkte trennen die Haaner vom ersten Abstiegsrang. Den belegt der VfB Homberg, der in der Vorwoche vollkommen überraschend Borussia Mönchengladbach bezwang und damit dem bisherigen Spitzenreiter die erste Niederlage in dieser Saison bescherte.