Handball : ME-Sport peilt Sieg im Kellerduell an

Torfrau Franziska Mörchen verlässt Mettmann-Sport nach der Saison. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Die Handballerinnen wollen den Verbandsliga-Erhalt endgültig klar machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

Noch drei Partien sind in der Verbandsliga für die Handballerinnen von Mettmann-Sport zu absolvieren. Der Klassenerhalt als Saisonziel ist zwar noch nicht erreicht, er ist aber in greifbarer Nähe. Vier Punkte trennen die Mannschaft von Marcus Laschet von der Abstiegszone. Mit einem Sieg am Samstag (19.30 Uhr, Herrenhaus) im Kellerduell gegen die SSG/HSV Wuppertal kommen die Mettmannerinnen dem Saisonziel wieder etwas näher.

Der Trainer selbst musste aber unter der Woche erst noch die bittere Niederlage zuvor beim Verbandsliga-Schlusslicht verarbeiten. „Mit der enttäuschenden Niederlage am vergangenen Sonntag haben wir bereits den zweiten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt vergeben“, sagt er und betont: „Das war mit Abstand unsere schwächste Saisonleistung. Auch die sonst so gewohnt engagierte Deckung funktionierte an diesem Tag überhaupt nicht.“ Die Defensive war auch beim 19:16-Hinspielerfolg der ME-Sport-Handballerinnen das Prunkstück. Auf den Abwehrverbund kommt es genauso an wie auf Franziska Mörchen. Die starke Torhüterin, die Mettmann zum Saisonende verlässt, war für das Laschet-Team stets ein sicherer Rückhalt.