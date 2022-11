Frauen-Handball – Verbandsliga : Der Tabellenführer kommt am Samstag ins Herrenhaus

Top-Werferin Lena Maurer fehlt berufsbedingt. Foto: Fries, Stefan (frs)/Stefan Fries

Am Samstag sind die Mettmanner Handballerinnen im Heimspiel gegen Wegberg ganz klar in der Außenseiterrolle, doch das Team will seinen Kampfgeist in die Waagschale werfen.