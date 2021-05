Handball : Co-Trainer „Bibo“ Flieter kehrt zurück

Zuletzt arbeitete Markus Flieter als Sportlicher Leiter für ME-Sport. Das Mettmanner Trikot hütete er auch in seiner Auszeit gut. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Nach einer zweijährigen Pause juckt es Markus Flieter wieder in den Fingern. Der Handballer aus Leidenschaft will zusammen mit Chefcoach Andre Loschinski das Team von ME-Sport in die Nordrheinliga bringen.