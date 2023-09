Die Mettmanner Handballer führen die Oberliga weiter an Christopher Königs macht den Unterschied

Neusser HV – Mettmann-Sport 27:30 (14:15). Die Handballer von ME‑Sport bleiben weiter das einzig ungeschlagene Team in der Oberliga. Beim Neusser HV feierte die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski den vierten Sieg in Folge. Anders als der Mettmanner Trainer erwartete, starteten die Gastgeber mit einer sehr defensiven Abwehr in die Partie, unterbanden das starke Kreisspiel der Gäste und überraschten den Tabellenfüher sichtlich. Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Anfangsphase, bis Lucas Klein mit einem Doppelpack die erste Zwei-Tore-Führung der Mettmanner erzielte.