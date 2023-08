Der Start in die neue Oberliga-Saison ist durchwachsen ME-Sport bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück

TV Geistenbeck – Mettmann-Sport 27:27 (18:13). Mit großen Ambitionen starteten die Handballer von ME-Sport in die neue Oberliga-Saison. Zum Auftakt kam das Team von Trainer Andre Loschinski allerdings in Geistenbeck nicht über ein Unentschieden hinaus. Am Ende holten die Mettmanner den einen Zähler etwas glücklich in den letzten neun Sekunden mit einem erfolgreichen Siebenmeter von Torben Schirner. „Nach dem Spielverlauf können wir mit dem Punkt am Ende zufrieden sein. Insgesamt war das aber natürlich nicht unser Anspruch“, fand ME-Sport-Coach Andre Loschinski nach dem Spiel ehrliche und offene Worte.