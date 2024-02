Handball-Oberliga Mettmann-Sport blamiert sich gegen den Letzten

Mettmann-Sport – Neusser HV 26:28 (9:15). Es läuft noch nicht rund in diesem Jahr bei ME-Sport. Glaubten die Verantwortlichen, nach den beiden Auftaktniederlagen mit dem deutlichen Sieg vor der Karnevalspause wieder auf dem Erfolgsweg zu sein, kassierte der Oberliga-Zweite nun eine bittere Pleite. Vor eigenem Publikum unterlag die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski ausgerechnet dem Schlusslicht. Besonders in der Offensive blieben die Hausherren in der Partie gegen den Neusser HV über die gesamte Spielzeit blass.