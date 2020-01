Basketball : Mettmann-Sport bietet Spitzenreiter TG 81 Düsseldorf lange Paroli

Eine Minute vor dem Schlusspfiff liegen die Mettmanner Basketballer gleichauf mit der TG 81 Düsseldorf, dann aber fehlt dem Oberliga-Aufsteiger die ruhige Hand, um den Coup zu Ende zu bringen und im Titelrennen Fuß zu fassen.

„Wir hatten krankheitsbedingt eine durchwachsene Trainingswoche und dann hat sich Yannick Schnöring am Donnerstag auch noch einen Außenbandriss zugezogen“, berichtete ME-Sport-Sprecher Timo Vogt von schlechten Vorzeichen. Gleichwohl traten die Mettmanner mit neun Spielern in Düsseldorf an. „Sebastian Wiesemann und Markus Braun waren aber grippekank und dadurch mehr schlecht als recht dabei“, sagte Vogt. Gleichwohl ging der Oberliga-Neuling ehrgeizig in die Partie. „Die Black Eagles haben gezeigt, dass man die TG schlagen kann – diese Chance wollten wir nutzen“, erklärte Vogt. Und das Lux-Team lieferte einen harten Kampf.