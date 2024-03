Handball-Oberliga ME-Sport hält mit Heimsieg Anschluss an die Spitze

Mettmann-Sport – TV Lobberich 36:28 (19:10). Einen nie gefährdeten und auch in der Höhe verdienten Heimsieg holten die ME-Sport-Handballer im Herrenhaus. In der ersten Viertelstunde war die Oberliga-Begegnung ausgeglichen. Der Lobbericher Benedikt Liedke verkürzte gegen den ansonsten wieder stark haltenden Torwart Matthias Jakubik per Siebenmeter auf 8:9 (15.). Danach bestimmten die Mettmanner die Partie.