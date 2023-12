Handball, Oberliga Für Mettmann-Sport zählt nur ein Sieg

Mettmann/Haan · Die Mettmanner Oberliga-Handballer treten als Tabellenzweiter beim -dritten TuS 08 Lintorf an und wollen bis Weihnachten keine Punkte mehr abgeben, um an Unitas Haan dranzubleiben. Die ist Sonntag in Überruhr gefordert.

01.12.2023 , 05:15 Uhr

Lucas Klein (am Ball) ist zwar hier im Angriff, spielt aber seit Wochen einen starken Abwehr-Part bei Mettmann-Sport. Das wird auch im Topspiel in Lintorf nötig sein. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Lars Faßbender