Handball-Oberliga Mettmann-Sport behauptet den zweiten Platz in der Oberliga

Handball Oppum – Mettmann-Sport 26:32 (11:19). Das war ein Auftritt, wie ihn sich Trainer Andre Loschinski gewünscht und vorgestellt hatte. ME-Sport gewann in Oppum deutlich und scheint trotz starker personeller Rückschläge zurück in der Erfolgsspur. Die Mettmanner verteidigten durch den Sieg den zweiten Platz in der Handball-Oberliga gegen den punktgleichen Verfolger LTV Wuppertal, der ebenfalls erfolgeich war.