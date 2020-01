Handball : Mettmann-Sport behält im Oberliga-Derby den Überblick

Die Mettmanner Handballer wehren in einer spannenden Schlussphase den Angriff der SG Langenfeld II ab.

SG Langenfeld II – Mettmann-Sport 30:32 (14:16). In einer sehr spannenden und nervenaufreibenden Partie behielten die Handballer von ME‑Sport die Oberhand. Knapp, aber verdient gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Tiedermann bei der Zweivertretung der SG Langenfeld. Mit dem zweiten Sieg in Folge feiern die Mettmanner einen versöhnlichen Hinrundenabschluss und belegen einen Platz im Mittelfeld der Oberliga. Der in der Winterpause ausgerufene Kampf um den Klassenerhalt sollte damit vorerst gewonnen sein – die Kreisstädter orientieren sich jetzt wieder Richtung obere Tabellenhälfte.

Dabei freute sich ME-Sport-Trainer Tiedermann besonders über den Erfolg in der Fremde: „Wir waren in der Außenseiterrolle. Der Sieg war etwas überraschend, aber insgesamt verdient.“ In einer guten Oberligapartie schenkten sich beide Kontrahenten nichts. Keine Mannschaft schaffte es, sich mehr als zwei Tore abzusetzen. Lennard Maesch, der in Langenfeld mit dem wieder genesenden Paul d’Avoine der beste Mettmanner Torschütze war, drückte der Begegnung im ersten Durchgang seinen Stempel auf. Er warf die Gäste erstmals mit 6:5 (11.) in Führung, brachte seine Farben später mit 13:12 (26.) erneut in Front und sorgte mit seinem fünften Tor für die 16:14-Halbzeitführung von ME-Sport.