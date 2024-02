Tischtennis Mettmann-Sport arbeitet sich in der NRW-Liga hoch

Das war eine Überraschung: Das Tischtennis-Team von ME-Sport, das der NRW-Liga Gruppe 1 angehört, erreichte am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenzweiten TTC Grün-Weiß Bad Hamm ein 8:8-Unentschieden und bestätigte den guten Eindruck, den es in den vergangenen Begegnungen der Rückrunde hinterlassen hat. Überragender Mettmanner war einmal mehr Spitzenspieler Andrei Grachew, der seine beiden Einzel und auch beide Doppel gewann und damit wichtige Punkte zum nicht zu erwartenden Remis beitrug. Damit setzte ME-Sport seinen Kampf um den Verbleib in der Liga erfolgreich fort.