Die zweite Teilnahme für die Mettmannerin Leonie Menzel im Olympiafieber

Das soll sich direkt am 27. Juli auf der Regattbahn in Vaires-sur-Marne, wenn die Ruderwettbewerbe für Menzel beginnen, bemerkbar machen. Das heißt aber auch, dass Menzel auf die Eröffnungsfeier am 26. verzichten wird. Als großes Feierbiest hat sie sich bei den Olympischen Spielen bisher nicht hervorgetan. In Tokio verpasste sie die Eröffnungs- und die Schlussfeier. „Wir mussten zwei Tage nach unseren Wettkämpfen das Olympische Dorf verlassen und sind zurückgeflogen“, so die Ruderin. In Paris soll das anders werden. „Ich plane die Schlussfeier ein. Wir müssen zwar auch in Paris drei Tage nach unserer Regatta aus dem Olympischen Dorf raus, aber ich habe für den Rest der Spiele eine Unterkunft in Paris gefunden“, freut sich Menzel. „Ich wäre zwar lieber bei der Eröffnungsfeier dabei, aber ich denke, die Abschlussfeier wird entspannter.“