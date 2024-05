Nachruf Helmut Rex Ein angeschnittener Aufschlag als Markenzeichen

Helmut Rex war ein Aushängeschild des Tischtennissports in Mettmann – einer der besten Tischtennisspieler der Stadt, wie sein Freund und sportlicher Wegbegleiter Norbert Siepmann sagt. Mehr als 30 Jahre spielte der begeisterte Sportler in der Mannschaft von Mettmanner SC/ME-Sport und schaffte es jeweils in seiner Altersklasse bis in die Oberliga. Noch bis vor einem Jahr – schon gezeichnet von seiner schweren Krankheit – hielt Helmut Rex seinem Sport noch aktiv die Treue.