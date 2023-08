Porträt Lena Becker Mettmannerin ist Tölt-Weltmeisterin

Gewonnen hat sie schon viele Wettkämpfe. Bereits mit zehn Jahren siegte sie in der Kinderklasse bei den NRW-Meisterschaften. Diese Erfolgsgeschichte zog sich über die Jahre hin bis zur Mitteleuropäischen Meisterschaft im vergangenen Jahr und gipfelte in der Weltmeisterschaft in Oirschot in Holland, die am 13. August zu Ende ging. Lena Becker wurde dort Weltmeisterin der unter 21-Jährigen im Tölt und Vizeweltmeisterin in der Viergang-Kombination.