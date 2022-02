Corona : Im Tischtennis ist die Saison schon beendet

Edgar Höhn vom NRW-Ligisten Mettmann-Sport macht Tischtennis unter Corona-Bedingungen keinen Spaß. Der ME-Sport-Sprecher freut sich deshalb auf eine „normale“ Saison. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann/Duisburg Mettmann-Sport bleibt in der NRW-Liga. Der Haaner TV spielt noch die Relegation, während die DJK Blau-Weiß Hilden darauf verzichtet.

Während in den meisten Ballsportarten der Kampf um Punkte in diesen Wochen an Intensität zunimmt, beendet der Westdeusche Tischtennisverband mit Blick auf die zuletzt hohen Corona-Infektionszahlen die Saison für Senioren-Teams von der NRW-Liga abwärts. Für die Aufstiegs- und Abstiegsregelung zählt der Stand der Hinrunde, die kurz vor Weihnachten zum Abschluss kam.

„Die Entscheidung stützt sich nicht nur auf das Infektionsgeschehen und die damit verbundene schwierige Gemengelage, sondern zusätzlich auf überaus zahlreiche Rückmeldungen von Vereinsvertreten, die von ihren großen Sorgen berichtet und uns eine einfache Runde ans Herz gelegt haben“, erläutert Werner Almesberger, Sportvorstand im WTTV, den Beschluss. So gebe es derzeit verbandsweit fast keinerlei Neigung, Mannschaftskämpfe auszutragen. „Nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Rückrunde hat auf freiwilliger Basis stattgefunden“, registrierte Almesberger vor der Entscheidung Mitte Februar und stellt fest: „Es gibt eine Unzahl weiterer Spielverlegungen, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Rückrunde unmöglich erscheinen lassen.“ Die rigide Terminierung seitens des Verbandes trägt sicher ihren Teil dazu bei, denn bereits vom 25. Mai bis zum 3. Juni müssen die Vereine ihre Meldungen für die neue Saison abgeben. Der 5. Juni ist der Schlusstermin für die Auffüllung der Spielklassen auf Verbandsebene.

Edgar Höhn, Sprecher des NRW-Ligisten Mettmann-Sport, kann die Entscheidung nachvollziehen. „Unter diesen Bedingungen macht es keinen Spaß“, sagt er und merkt mit Blick auf die in den vergangenen Wochen variierenden Corona-Regeln salopp an: „Rinn in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.“ Höhn findet den Aufwand für die Mannschaften zu groß: „Das macht alles keinen Sinn. Man muss ja auch immer zwölf Leute zusammenbekommen – geimpft, getestet, geboostert. Diese Mehr an Verwaltung kann einem die Freude nehmen.“ Zugleich stellt er fest: „Im Fußball oder Handball ist das vielleicht anders als im Tischtennis, wo nichts passiert.“

Für die erste Herrenmannschaft der Mettmanner bedeutet das vorzeitige Ende der Saison zugleich den Klassenerhalt. „Ich habe keinen anderen Stand als dass wir nächste Saison in der NRW-Liga spielen. Ich glaube nicht, dass sich daran noch etwas ändert“, bestätigt Höhn die gute Nachricht und fügt an: „Wir können uns jetzt auf die neue Saison vorbereiten, die dann hoffentlich normal stattfindet.“

Für Martin Szameitat, den Abteilungsleiter des Haaner TV, kam das frühe Saisonende nicht überraschend. „Nach dem Aufschieben des Rückrundenstarts bis zum 20. Februar war das schon zu erwarten.“ Zugleich weiß Szameitat, der im Landesliga-Team des HTV an die Platte geht, um die Schwierigkeit, die Saison unter den gegebenen Umständen zu einem normalen Ende zu bringen. „Für uns waren schon fünf Spiele ausgefallen und es wäre extrem eng geworden, die noch nachzuholen.“ Mit Blick über den eigenen Tellerrand hinaus konstatiert er aber auch: „Andere Sportarten gehen ja auch weiter, deshalb hält sich mein Verständnis für den Saisonabbruch in Grenzen. Natürlich wäre es schwierig geworden, das terminlich hinzubekommen – wir hatten ja auch schon mehrere Corona-Fälle.“

Entscheidend nennt Szameitat den Wechseltermin am 31. Mai: „Spieler, die bis dahin nicht wechseln, bleiben in der nächsten Halbserie im Verein. Bis zum 28. Mai hätte die Relegation beendet sein müssen – da hätte nichts mehr passieren dürfen.“ Eine Verschiebung dieser Termine sei im Verband selbst in Corona-Zeiten keine Option. „Seit 40 Jahren spiele ich Tischtennis, und das war schon immer so“, merkt Szameitat mit einem Schmunzeln an und bemängelt dann auch das starre Festhalten an bestimmten Anschlagzeiten: „Mit deutlich mehr Flexibilität bei den Uhrzeiten oder der Möglichkeit, mal unter der Woche Partien durchzuführen, würden mehr Leute hochklassiges Tischtennis spielen. So wird die Anzahl der Spieler aber immer weniger.“

Für die Haaner Herrenmannschaft steht als Tabellenzweiter in der Landesliga-Gruppe 9 zumindest noch ein Relegationsturnier an. Am Wochenende 7./8. Mai treffen sie in Porselen (Heinsberg) im Turniermodus auf die Zweitplatzierten der Landesliga-Gruppen 7 und 8 sowie den Zehnten der Verbandsliga-Gruppe 4. In den drei Begegnungen wollen sich die Haaner gut verkaufen, um ihre Aufstiegschance zu wahren, denn die hängt davon ab, ob nach Meldeschluss weitere Plätze in den höheren Ligen frei werden.

Das Herren-Team der DJK Blau-Weiß Hilden, Zweiter in der Bezirksliga-Gruppe 4, verzichtet auf diese Chance. „Ein Aufstieg in die Landesliga wäre ja auch mit weiteren Fahrten und Samstagsspielen verbunden“, erläutert Martin Link die Gründe. Der Vorsitzende der DJK Blau-Weiß stellt fest: „Wir müssen jetzt erst einmal schauen, ob alle an Bord bleiben und wir die Truppe beibehalten. Einige sind über 60 und die jungen Leute kommen nicht so nach. Wir haben einfach nicht den Unterbau.“