Sporthalle Herrenhaus ist bereits ausverkauft Oberliga-Derby ist für Fans und Teams „das Spiel des Jahres“

Mettmann-Sport – TB Wülfrath. Viele Jahre müssen die Handball-Fans im Kreis Mettmann zurückdenken, um sich an das letzte Derby zwischen ME-Sport und dem TB Wülfrath zu erinnern. Am Samstag um 17 Uhr ist es wieder so weit. Die Mannschaft von Andre Loschinski empfängt den TBW zum Nachbarschaftsduell im Herrenhaus. „Das sind die ganz besonderen Spiele, auf die man sich als Spieler, Trainer und Zuschauer freut“, fiebert Loschinski dem Anpfiff entgegen und formuliert ein klares Ziel: „Das Derby wollen wir gewinnen und uns damit weiter in der Tabellenspitzengruppe festsetzen.“