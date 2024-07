Die familiäre Unterstützung ist sicher Mettmann fiebert mit drei Olympia-Startern mit

Wenn an diesem Freitag die Olympischen Spiele in Paris offiziell eröffnet werden, dann sind auch drei Sportler mit von der Partie, die in Mettmann ihre Wurzeln haben. Wie Leonie Menzel, die in der Kreisstadt aufwuchs und ihren Heimatort, wo ihre Familie immer noch wohnt, erst fürs Biologie-Studium verließ. Das hat im Moment nicht die oberste Priorität für Menzel, denn die 25-Jährige konzentriert sich jetzt erst einmal auf die Wettkämpfe in Frankreich. Es ist bereits ihre zweite Olympia-Teilnahme, und die will sie erfolgreicher gestalten als noch ihre Premiere 2021 in Tokio, als sie mit ihrer Partnerin Annekatrin Thiele im Doppelzweier an den Start ging und einen Platz unter den ersten drei im dritten Vorlauf verpasste. Die gebürtige Mettmannerin kam seinerzeit mit ihrer Partnerin erst über den Hoffnungslauf ins Halbfinale. Dort musste das Duo allerdings dem Kräfteverschleiß Tribut zollen und verpasste damit das anvisierte A-Finale. In der Endabrechnung reichte es lediglich zu Platz elf.