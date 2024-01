Porträt Fabian Kersten Der Mettmanner ist oft mit dem Rad auf Tour

Der Radsportverein Edelweiß wurde 1906 gegründet und ist damit einer der ältesten Vereine in Mettmann. In mehreren Sparten üben die Mitglieder ihren Radsport aus. Waren früher die Radball- sowie die Rennsport-Abteilung die dominierenden Bereiche, so sind derzeit die überwiegend auf den Breitensport ausgerichteten Ressorts Radtouristik und Radwandern im Klub federführend.