Reitsport Dressurreiter starten auf der Anlage Löckenhoff

Dabei bekommen die Zuschauer an fünf Tagen Dressursport in allen Variationen und Altersklassen vom Anfänger bis zum sehr erfolgreichen Reiter geboten. Der Dank von Organisationschef Diethelm Löckenhoff gilt daher Vereinsfreunden und namhaften Firmen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Turnieres beitragen. 19 Prüfungen mit rund 600 Ritten versprechen attraktiven Sport mit erstklassigen Pferden. Zu den sportlichen Höhepunkten zählen zweifellos die S***-Dressuren am Freitag ab 10.30 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr. Mit einem Preisgeld von jeweils 2000 Euro locken sie auch viele überregional bekannte Reiter an.