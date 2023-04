Leichtathletik Anmeldung zum 18. Bachlauf endet bald

Mettmann · Knapp 1300 Sportler haben sich bereits für den Bachlauf am 1. Mai angemeldet. Am Dienstag bietet der ehemalige Langstreckenläufer und Europameister Jan Fitschen eine kostenlose Trainingseinheit an.

22.04.2023, 10:30 Uhr

Laura Hayen (v.r.), Jan Fitschen, Ulrike Kundt-Abend und Norbert Krüger werben für den Bachlauf. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Cristina Segovia Buendía

Schuhe festschnüren und los heißt es in nur wenigen Tagen wieder für hunderte Sport- und Laufbegeisterte aus der Region. Denn Mettmann Sport ruft am 1. Mai zu der mittlerweile 18. Auflage seines beliebten Bachlaufs auf. Erwartet werden viele Läufer ebenso wie viele Zaungäste. Denn der Bachlauf, betont Norbert Krüger, Übungsleiter und Mitorganisator des Laufevents, ist mehr als ein sportliches Spektakel, sondern als großes Familienfest konzipiert bei dem auch neben der Strecke Unterhaltung geboten wird.