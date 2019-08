Fußball : Meister MSV Hilden freut sich auf die Fußball-Kreisliga A

HILDEN Ohne Niederlage setzte sich die Mannschaft in der Kreisliga B die Krone auf. Jetzt rechnet der spielerisch starke Klassenneuling aber auch mit Rückschlägen.

Nun tritt die Erste unter Leitung von Faouzi Ohbibi (28) also erstmals in der Kreisliga A an. Für den Trainer, in der vergangenen Saison Assistent des aus privaten und beruflichen Gründen zurückgetretenen Said Azmaa, ist die Liga ebenso Neuland wie für die meisten Spieler. „Da haben die Gegner eine andere Qualität, spielerisch und kämpferisch. Auch vom Tempo her wird uns mehr abverlangt“, ließ der Coach aus seinem Urlaubsort verlauten. „Die fußballerische Qualität in unserem Kader reicht mit Sicherheit, um den Klassenerhalt zu schaffen. Andererseits wird es in Zukunft wohl auch den ein oder anderen Rückschlag geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Vor allen Dingen mental, denn in der Kreisliga B sind wir ja ohne Niederlage durch die Saison marschiert“, macht Teammanager Ilias El Hasbouni deutlich. Die Stimmung während der Vorbereitung schien allenthalben positiv, selbst wenn der Kader aufgrund von Urlaub oder Verletzungen zeitweise ausgedünnt war. Betreuer Bagdade Bajut lobt den Teamgeist: „Nicht nur der Aufstieg hat die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt. Die meisten Kaderspieler sind aus Hilden. Die Jungs kennen sich seit vielen Jahren, was für den internen Zusammenhalt wichtig ist.“