Handball : ME-Sport vergeigt auch die Heimpremiere

Der Königshofer Torhüter zieht den Mettmanner Angreifern mit tollen Paraden den Nerv. Auch das höhere Tempo nach der Pause bringt den Gastgebern keine bessere Ausbeute – zum Leidwesen von Trainer Jürgen Tiedermann.

Nach einem knapp viertelstündigen Abtasten fanden die Königshofer besser in die Partie und setzten sich zunehmend ab. Zwar schafften die Mettmanner immer wieder den Anschlusstreffer, näher als beim 18:20 durch Paul d’Avoine kamen die Hausherren aber nicht mehr in Schlagdistanz. „Wir haben im zweiten Durchgang deutlich das Tempo erhöht und uns damit noch mehr Chancen herausgearbeitet, leider sind wir zu oft trotz guter Wurfposition gescheitert“, erklärte Tiedermann.

Das hohe Tempo, das ständige Anrennen und Aufbäumen gegen den Rückstand kostete Kraft. In der Schlussphase merkte man den Kräfterverschleiß den Mettmannern deutlich an. Dazu fehlten die nötigen Erfolgserlebnisse, um dem Mettmanner Spiel Sicherheit zu geben. Die Aktionen und insbesondere die Abschlüsse verloren weiter an Präzision. Insgesamt drei Mal scheiterten die Gastgeber zudem vom Siebenmeterstrich. „Man hat auch gesehen, dass wir in der Vorbereitung nur beschränkte Trainingsmöglichkeiten hatten. Optimal war das alles nicht und das rächt sich in so einem Spiel“, betonte Tiedermann.