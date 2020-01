Handball : ME-Sport startet mit einem Pflichtsieg

Moritz Horn (am Ball) meldete sich mit sieben Treffern zurück. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Mettmanner Handballer halten in eigener Halle das Oberliga-Schlusslicht deutlich in Schach.

Mettmann-Sport – HSG Neuss/Düsseldorf II 34:27 (17:12). ME-Sport nimmt den von den Verantwortlichen ausgerufenen Abstiegskampf an. Mit einem klaren Erfolg starteten die Oberliga-Handballer ins neue Jahr. „Es war ein Pflichtsieg“, kommentierte ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann die Leistung seiner Mannschaft kurz und übte gleich Kritik: „Es war noch viel Sand im Getriebe, der Sieg jedoch zu keiner Zeit in Gefahr.“

Bereits frühzeitig untermauerten die Gastgeber ihre Ambitionen und erspielten bereits nach acht Minuten eine klare Führung. „Die Jungs waren von der ersten Minute an hellwach“, freut sich Co-Trainer Andre Loschinski über die Anfangsphase und die 11:5-Führung nach einer Viertelstunde. Dann kam allerdings ein Bruch ins Mettmanner Spiel. „Vielleicht haben wir uns zu sicher gefühlt und sind einfach zu fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen“, sagte Loschinski. Drei Minuten vor der Pause verkürzten die Gäste auf 11:14. Mit einem Zwischenspurt und dem ersten Tor von Kreisläufer Stephan Verholen stellten die Mettmanner die auch in der Höhe verdiente Führung wieder her.